Magazin gündemine oturan aşk iddiası! Simge ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada mı?

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, adı sık sık Mauro Icardi ile anılmasına tepki göstermişti. Aşk haberlerini her seferinde yalanlayan Simge için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Simge Sağın'dan Aşk Açıklaması

43 yaşındaki şarkıcı Simge, şarkıları ve sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Icardi ile çıkan aşk iddialarına sinirlenen ünlü şarkıcı, "Sadece şampiyonluk maçına davet etti, gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." açıklamasını yapmıştı.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Kalbinizde biri var mı? 2025 aşk yılı olacak, sizde bir hareketlilik var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dediler dediler bekliyoruz inşallah. Şu an hiçbir şey yok. Bu pizza değil, ben bir kriter söyleyemem. Ben titre çok aşık olurum. Yeteneklere, kişiliğe aşık olurum. Öyle tipe falan bakmam çünkü tip, baktıkça eskiyen bir şey. İlk zamanlardaki heyecanını yitirebiliyor. Ama güzel bir karakter ve ruh çok daha kalıcı oluyor. O yüzden ben ruha takılırım. İyi bir kalbi olması, dürüst, eğlenceli ve esprili olması beni çekebilir."

Simge ve Ozan Bayraşa Yeniden Bir Arada mı?

Şarkıcı Simge Sağın ile aranjör Ozan Bayraşa, bir dönem aşk yaşamıştı. İlişkileri devam ederken çok sevilen 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte yapmışlardı. Ancak 2018 yılında ayrılık kararı almışlardı.

Son olarak Ozan Bayraşa ve Simge Sağın geçtiğimiz günlerde basın mensuplarınca görüntülendi. Muhabirlerin "Yeniden aşk var mı?" sorusuna çift, sadece mimik hareketleriyle yanıt verdi. Bu durum, “barıştılar mı?” sorularını gündeme getirdi.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, görüntüleri izledikten sonra "Simge Sağın ve eski sevgilisi net birlikte." yorumunu yaptı.