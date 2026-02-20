Magazin Dünyasını Sarsan İfadeler: "Mesleki Stres Beni Bu Yola İtti."

İstanbul’u sarsan dev uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri gün yüzüne çıktı. İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze madde kullandıklarını itiraf ederken, Murat Dalkılıç suçlamaları kesin bir dille reddetti. İşte adliyenin tozlu raflarından sızan o çarpıcı detaylar:

İsmail Hacıoğlu: "Stres Yüzünden Başladım, Posta Kutusuyla Teslim Aldım"

Yaklaşık 27 yıldır aktörlük yaptığını ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu belirten İsmail Hacıoğlu, uyuşturucuyla ilk kez Hollanda’da tanıştığını söyledi. Hacıoğlu'nun "tanınmış kişi" hassasiyetiyle kurduğu düzenek dikkat çekti:

Temin Yöntemi: "Telegram gruplarından sipariş veriyordum. Satıcıları hiç görmedim."

Teslimat: "Parayı posta kutusuna bırakıyordum, onlar da maddeyi oraya bırakıyordu. Kimseyle yüz yüze gelmedim."

Neden: "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla yönelmiştim. Pişmanım. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum"

Adres: "Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim"

Kaan Tangöze: "Evdeki Madde Bayatlamış Bile Olabilir"

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, aylık gelirini 600-800 bin TL arası beyan etti. Tangöze, Almanya turnesinde yasal olduğu için madde kullandığını kabul ederken evindeki maddeyle ilgili ilginç bir savunma yaptı:

Zaman Aşımı: "Evdeki maddeyi 2 sene önce bir torbacıdan almıştım. Belki bayatlamış bile olabilir."

Ritüel: "Genelde gece vakti evde balkonda tek başıma içerim. Konserlerde asla kullanmam."

Almanya İtirafı: "1 ay önce Almanya'daydık. Orada yasal satılan bir dükkandan alıp içtim. Kan örneğimde çıkacaktır."

Çevre: "İş ekibimde kullanan yoktur, Türkiye'de uyuşturucu partilerine katılmam."

Murat Dalkılıç: "Uyuşturucuyla İşim Olmaz"

Aylık gelirini 250-300 bin TL olarak açıklayan Murat Dalkılıç, diğer isimlerin aksine madde kullanımını tamamen reddetti. Dosyada adı geçen isimlerle ilgili ise şunları söyledi:

Kesin Red: "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım, yurt dışında da denemedim."

Arkadaş Grubu: "Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Onların da uyuşturucuyla işi olmaz."

Borsa İddiası: 100 bin TL'lik bir hisse aldığını ancak bunun bir tavsiye üzerine olmadığını belirtti.

Operasyonun Bilançosu

İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 21 şüpheliden;