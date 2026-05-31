Haluk Levent Sahnede Fenalaştı!

Haluk Levent, Tokat’ta verdiği konser sırasında hayranlarını endişelendiren bir an yaşadı. Sahneye büyük bir enerjiyle çıkan ünlü sanatçı performansın ortalarında aniden rahatsızlandı ve konseri yarıda bıraktı.

“Mideme Çok Kötü Bir Ağrı Girdi” Dedi

Konser devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirten Haluk Levent durumu seyirciyle de paylaştı. Sanatçı “Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam iyi olacak” sözleriyle sahneden indi.

Seyirciler ise yaşanan bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Konser alanında kısa süreli bir sessizlik oluştu.

Mide Kanaması Sonrası İlk Büyük Sahne

Haluk Levent kısa süre önce mide kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Yapılan tetkiklerde rahatsızlığın ciddiyeti ortaya çıkmış sanatçı bir süre dinlenmeye alınmıştı. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Levent doktorların uyarılarına rağmen sahnelere dönmüştü. Tokat konseri de bu dönüşün ilk büyük performanslarından biri oldu.

Doktor Uyarılarına Rağmen Sahneye Çıktı

Yakın çevresinden gelen bilgilere göre Haluk Levent sahneye çıkma konusunda oldukça kararlı davrandı. Sevenleriyle buluşmayı ertelemek istemeyen sanatçı yoğun tempoya rağmen konser programını sürdürdü. Ancak sahnede yaşadığı rahatsızlık sağlık durumunun henüz tam olarak toparlanmadığını bir kez daha gösterdi.

Konserin yarıda kalmasının ardından sosyal medyada Haluk Levent’e çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranları sanatçının sağlığını öncelik haline getirmesi gerektiğini vurguladı. Birçok kullanıcı “Seni sahnede görmek istiyoruz ama sağlığın her şeyden önemli” yorumlarıyla destek verdi.

Gözler Sağlık Durumunda

Haluk Levent’in konser sonrası nasıl bir sağlık süreci geçireceği merak konusu oldu. Sanatçının dinlenmeye çekilip çekilmeyeceği ve sahnelere ne zaman döneceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.