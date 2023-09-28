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Magazin dünyasını karıştıran yasak aşk skandalı! Cansu Tosun'un annesinin 'ihanet' isyanı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Seyhan'ın bu kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Bu durum "yasak aşk" iddialarına neden olurken, Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun sessizliğini bozarak konu hakkında açıklama yaptı.

Magazin dünyasını karıştıran yasak aşk skandalı! Cansu Tosun'un annesinin 'ihanet' isyanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2023 13:28

Aynı köyde yazlık evleri bulunan ailelerin düzenli olarak bir araya geldiği ve Seyhan ile Kenan Tosun'un arkadaşlığının zamanla romantik bir ilişkiye dönüştüğü iddia ediliyor .2. Sayfa isimli televizyon programında Müge Dağıstanlı, bu ilişkiyi "yasak aşk" olarak değerlendirirken, Gülşen ise "Eğer yasak aşk yoksa, bu iki kişi birbirlerine çok yakışıyor" şeklinde yorumda bulundu.

Serpil Tosun ise bu sürpriz ilişki hakkında sessizliğini bozarak, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları." şeklinde konuştu. Ayrıca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da yaşadıkları duruma göndermelerde bulundu.

Ayrıca  Serpil Tosun, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak, yaşadıklarına göndermede bulundu.

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