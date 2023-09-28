Magazin dünyasını karıştıran yasak aşk skandalı! Cansu Tosun'un annesinin 'ihanet' isyanı

Aynı köyde yazlık evleri bulunan ailelerin düzenli olarak bir araya geldiği ve Seyhan ile Kenan Tosun'un arkadaşlığının zamanla romantik bir ilişkiye dönüştüğü iddia ediliyor .2. Sayfa isimli televizyon programında Müge Dağıstanlı, bu ilişkiyi "yasak aşk" olarak değerlendirirken, Gülşen ise "Eğer yasak aşk yoksa, bu iki kişi birbirlerine çok yakışıyor" şeklinde yorumda bulundu.

Serpil Tosun ise bu sürpriz ilişki hakkında sessizliğini bozarak, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları." şeklinde konuştu. Ayrıca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da yaşadıkları duruma göndermelerde bulundu.

Ayrıca Serpil Tosun, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak, yaşadıklarına göndermede bulundu.



