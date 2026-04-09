Magazin Dünyasında Şok Etkisi: Aralarında Ünlü Oyuncu ve Şarkıcıların Olduğu 14 İsme Operasyon!

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, aralarında sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 9 Nisan 2026 sabahı eş zamanlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

11 Gözaltı, 3 Şüpheli İçin İşlemler Sürüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, toplam 14 şüpheli hedef alındı. İşte operasyonun detayları:

Gözaltı: İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin baskınları sonucu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari: Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yurt Dışı: Şüphelilerden 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Suçlamalar ve Soruşturma Kapsamı

2026/73811 sayılı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere şu suçlamalar yöneltiliyor:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak.

Uyuşturucu madde temin etmek suçlarına iştirak.

Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İsimler

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında adı geçen ve hakkında işlem başlatılan 14 isim şunlardır:

Hafsanur Sancaktutan Emir Can İğrek Somer Sivrioğlu Serra Pirinç Ogün Alibaş Utku Ünsal Sinem Özenç Ünsal Elif Büşra Pekin Ahsen Eroğlu Burak Deniz Mert Demir Emre (Fel) Öztürk Ender Eroğlu Enes Güler

Başsavcılık, kamu sağlığına karşı işlenen bu suçlarla mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller üzerindeki incelemeler ve ifade işlemleri devam ediyor.