Magazin Dünyasında Şok Etkisi: Aralarında Ünlü Oyuncu ve Şarkıcıların Olduğu 14 İsme Operasyon!

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, aralarında sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 9 Nisan 2026 sabahı eş zamanlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
11 Gözaltı, 3 Şüpheli İçin İşlemler Sürüyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, toplam 14 şüpheli hedef alındı. İşte operasyonun detayları:
Gözaltı: İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin baskınları sonucu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari: Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Yurt Dışı: Şüphelilerden 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Suçlamalar ve Soruşturma Kapsamı
2026/73811 sayılı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere şu suçlamalar yöneltiliyor:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek.
Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak.
Uyuşturucu madde temin etmek suçlarına iştirak.
Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İsimler
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında adı geçen ve hakkında işlem başlatılan 14 isim şunlardır:
Hafsanur Sancaktutan
Emir Can İğrek
Somer Sivrioğlu
Serra Pirinç
Ogün Alibaş
Utku Ünsal
Sinem Özenç Ünsal
Elif Büşra Pekin
Ahsen Eroğlu
Burak Deniz
Mert Demir
Emre (Fel) Öztürk
Ender Eroğlu
Enes Güler
Başsavcılık, kamu sağlığına karşı işlenen bu suçlarla mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller üzerindeki incelemeler ve ifade işlemleri devam ediyor.