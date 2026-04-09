Magazin Dünyasında Şok Etkisi: Aralarında Ünlü Oyuncu ve Şarkıcıların Olduğu 14 İsme Operasyon!

İstanbul'da ünlülere dev uyuşturucu operasyonu! 9 Nisan 2026'da gerçekleşen operasyonda Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Somer Sivrioğlu gibi isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi : 09-04-2026 11:33

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, aralarında sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 9 Nisan 2026 sabahı eş zamanlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

11 Gözaltı, 3 Şüpheli İçin İşlemler Sürüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, toplam 14 şüpheli hedef alındı. İşte operasyonun detayları:

  • Gözaltı: İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin baskınları sonucu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

  • Firari: Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Yurt Dışı: Şüphelilerden 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Suçlamalar ve Soruşturma Kapsamı

2026/73811 sayılı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere şu suçlamalar yöneltiliyor:

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek.

  • Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak.

  • Uyuşturucu madde temin etmek suçlarına iştirak.

Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İsimler

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında adı geçen ve hakkında işlem başlatılan 14 isim şunlardır:

  1. Hafsanur Sancaktutan

  2. Emir Can İğrek

  3. Somer Sivrioğlu

  4. Serra Pirinç

  5. Ogün Alibaş

  6. Utku Ünsal

  7. Sinem Özenç Ünsal

  8. Elif Büşra Pekin

  9. Ahsen Eroğlu

  10. Burak Deniz

  11. Mert Demir

  12. Emre (Fel) Öztürk

  13. Ender Eroğlu

  14. Enes Güler

Başsavcılık, kamu sağlığına karşı işlenen bu suçlarla mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller üzerindeki incelemeler ve ifade işlemleri devam ediyor.

