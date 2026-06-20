Ekin Mert Daymaz'dan Çok Konuşulacak Paylaşım: "Futbol Takımını Salın!"

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak futbol milli takımına göndermede bulundu.

Ekin Mert Daymaz'dan Çok Konuşulacak Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 19:08

Ekranların tanınan simalarından Ekin Mert Daymaz kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Instagram'ın hikâye bölümünden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın toplu bir görselini yayınlayan ünlü oyuncu fotoğrafın üzerine düştüğü notla bir anda gündeme oturdu. Son dönemde yer aldığı projelerden ziyade sosyal medyadaki duruşuyla konuşulan isim bu kez doğrudan futbol milli takımını hedef aldı.

"Biraz Gurur Duyun"

Daymaz voleybolcularımızın parkurdaki galibiyet karesinin altına esprili ve bir o kadar da sert bir üslupla, "Futbol takımını salın. Bu takımı izleyin biraz gurur duyun." ifadelerini yazdı. Özellikle büyük turnuvaların ve futbol maçlarının ülke gündemini meşgul ettiği bu günlerde gelen paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı ünlü oyuncunun voleybol takımına verdiği desteği ve kadın sporcuların başarısını haklı bulurken diğer bir kitle ise futbol takımına yapılan bu göndermeyi gereksiz bir kıyaslama olarak nitelendirip tepki gösterdi.

İlk Değil

Ekin Mert Daymaz'ın kamuoyunda tartışma yaratan hamleleri aslında bununla sınırlı değil. Hatırlanacağı üzere oyuncu daha önce televizyondaki şiddet içerikli yapımlar hakkında yöneltilen bir soruya, "Diziler tek başına şiddetin bir etkeni olamaz, insanın yapacağı varsa yapar" şeklinde yanıt vermiş ve bu sözleriyle de uzun süre eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gerek sosyal paylaşımları gerekse toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen ünlü ismin voleybol-futbol kıyaslaması içeren bu son hikâyesinin ardından spor camiasından veya futbolculardan bir tepki gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

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