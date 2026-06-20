Gökhan Özen İkinci Kez Nikah Masasına Oturuyor: "Bir Söz, Bir Ömür"

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Özen'in uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu özel yaşantısında önemli bir gelişme meydana geldi. Ünlü popçu kalbini kaptırdığı Naz Canbaz ile birlikteliğini resmiyete dökme kararı aldı. Bu kararla Özen magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Geçtiğimiz Yıla Dayanıyor

İkilinin aşk hikâyesi aslında geçtiğimiz yılın yaz aylarına filizlendi. Özen sevgilisiyle olan ilk fotoğrafını 2025 yılının Ağustos ayında yine sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı. Bu sürpriz beraberlik o dönem de uzun süre konuşulmuştu. Yaklaşık bir yıldır doludizgin devam eden ilişki ünlü sanatçının attığı romantik adımla yeni bir boyuta taşındı.

"Resmen Nişanlandı" Notuyla Duyurdu

Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz'a hayatını birleştirme teklifinde bulundu. Aldığı "Evet" cevabının ardından yaşadığı büyük mutluluğu saklamayan ünlü popçu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla da paylaştı.

Canbaz'ın parmağına taktığı tektaş pırlanta yüzüğün fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen şarkıcı paylaşımının altına esprili bir dille "Resmen nişanlandı" notunu düştü. Kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve beğeni alan Özen hislerinin şu cümlelerle ifade etti:

"Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..."

İki Çocuk Babası Yeniden Dünyaevine Giriyor

Gökhan Özen’in evlilik kararı sanatçının ikinci nikâh deneyimi olacak. Hatırlanacağı üzere ünlü şarkıcı 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine girmişti. Ancak altı yıl süren bu evlilik 2016 yılında tarafların ortak kararıyla tek celsede son bulmuştu. Geçmişteki bu evliliğinden Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu babası olan ünlü isim çocuklarıyla olan bağını güçlü tutmasıyla biliniyor. Şimdiyse hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanan 46 yaşındaki sanatçının Naz Canbaz ile ne zaman ve nerede evleneceği hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu.