Manifest Grubu Yeni Şarkısını Müjdeledi: "Toz Pembe 3 Temmuz'da!"

Son zamanlarda müzik dünyasının en çok dikkat çeken gruplarından biri olan Manifest, hayranlarını heyecanlandıran büyük haberi sonunda verdi. Sosyal medya platformlarında devasa bir fan kitlesine sahip olan başarılı kız grubu Instagram hesapları üzerinden yaptıkları son paylaşımla yeni şarkılarının adını ve yayınlanacağı günü duyurdu. Grup pembe emojiler eşliğinde "Toz Pembe 3 Temmuz’da" notunu düşerek yeni bir müzik döneminin kapısını araladı. Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı adeta kilitledi.

Sueda’nın Gizemli Spoiler'ı Gerçek Çıktı

Grubun sadık takipçileri için bu duyuru aslında çok da büyük bir sürpriz olmadı. Manifest üyelerinden Sueda'nın daha önce sosyal medyada yaptığı şalgam suyu ve ayran karışımlı eğlenceli paylaşımların aslında yeni şarkı "Toz Pembe"ye bir gönderme olduğu hayranların gözünden kaçmamıştı. Yorumlarda "Sueda zaten spoiler vermişti, şalgam dökmesinden anlamıştım" diyen dinleyiciler teorilerinin doğru çıkmasının sevincini yaşadı. Öte yandan klip konseptine dair tahminler de gecikmedi. Bazı takipçiler klibin bir zaman makinesi mantığıyla 1970 veya 1980'lerin dönem işi olacağını ileri sürdü. Gruptan Hilal ve Lidya’nın yeni imajları da fanlar arasında büyük bir merak uyandırdı.

Tarz Tartışması ve Taklit İddiaları

Yeni şarkının heyecanı sürerken grubun sıkı takipçileri arasında bazı eleştiriler ve tartışmalar da baş gösterdi. Klip görselinde grup üyelerinden Zeynep'in kıyafet seçimi fanları ikiye böldü. Birçok kullanıcı, "Diğer kızlar hep farklı tarzdayken Zeynep neden hep aynı, keşke kendi dolabından giyinseydi daha özenli dururdu" diyerek güzel şarkıcının styling operasyonuna sitem etti. Eleştiriler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Şarkının isminin "Toz Pembe" olması bazı müzikseverlerin aklına Demet Akalın’ın bir döneme damga vuran efsane hitini getirdi. Yorumlarda grubun Türk pop müziğinin efsane kız grubu "Hepsi"yi taklit ettiğini öne sürenler ile "Toz Pembe Demet Akalın şarkısıydı, taklitçiler!" diyen eleştirel sesler yükselse de Manifest hayranları 3 Temmuz'daki büyük çıkış için şimdiden gün saymaya başladı.