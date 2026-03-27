Magazin Dünyasında 20 Yıllık Sır Yeniden Gündeme Geldi: Nez'den Gülşen Hakkında Ağır İddialar.

Magazin dünyasında yıllardır gizli kalan bir defter, yapımcı Erol Köse’nin vefatının ardından yeniden açıldı. 2000’li yılların başında "Yerli Shakira" fırtınası estiren Nez, uzun süren sessizliğini bozarak kariyerinin kırılma noktasına dair sarsıcı itiraflarda bulundu. Bugüne kadar sadece Davut Güloğlu ile yaşadığı aşk ve Erol Köse ile olan polemikleri üzerinden konuşulan süreçte, Nez asıl hedefin kendisi olduğunu ve işin içinde Gülşen isminin kritik bir rol oynadığını iddia etti.

"Asıl Hikaye Nez ve Davut Değildi"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nez, o dönem kamuoyuna yansıtılan "yasak aşk" dramasının bir perleme olduğunu öne sürdü. Ünlü şarkıcı, Erol Köse’nin şirketine yeni katılan ve o dönem "yenge" olarak adlandırılan Gülşen’in, kendisini aynı çatı altında istemediğini iddia etti:

"Hanımefendi bizi aynı şirkette istemediği için resmen bir savaş başladı! Ama size sürekli Nez ve Davut hikayesi verildi. O dönem Davut beni savunabilen, koruyabilen tek insandı."

Korkunç İddialar: Silah ve Tehdit

Nez’in açıklamaları sadece kariyer engelleriyle sınırlı kalmadı. Yaşadığı sürecin psikolojik ve fiziksel şiddet boyutuna ulaştığını belirten şarkıcı, ailesinin de bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Ünlü ismin "Sizin annenize hiç silah gösterildi mi? Evladı ile tehdit edildiniz mi?" sorusu, o dönem perde arkasında yaşananların vehametini ortaya koydu.

"Sağlığımdan Olduğum Yıllar Geçirdim"

Yıllarca süren davalar ve baskılar nedeniyle sağlığını kaybettiğini ifade eden Nez, yaşadığı travmaları şu sözlerle özetledi:

Hukuk Mücadelesi: "Sayısını bile bilmediğiniz davalar açıldı, her birini kaybettim!"

Ailevi Travmalar: Ailesiyle birlikte susmak zorunda kaldığını ve bu isimlerin zikredilmesinin eski yaraları kanattığını belirtti.

Geçmişe Gömülenler: "Biz yine de sustuk ve o yılları, yapılanları ben ve ailem gömdük!"

Nez, açıklamasını "Bizden uzak, Allah'a yakın" diyerek noktalarken, bu itiraflar 2000'li yılların magazin tarihindeki en büyük güç savaşlarından birini yeniden gündeme taşımış oldu.