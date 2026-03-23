Magazin Dünyası Bu Cinayeti Konuşuyor: 10 Şüpheli Birden Adliyede!

İstanbul'da 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik bir aşamaya gelindi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu grup adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkış anında özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin ellerindeki kelepçeler dikkatlerden kaçmadı.

Barıştırma Çabası Kanlı Bitti

Olayın perde arkasına dair ulaşılan bilgiler, trajik bir silsileyi gözler önüne seriyor. İddialara göre Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Bu amaçla aracı olması için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kundakçı'dan yardım talep etti. Ümraniye bölgesinde konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre olay yerine gelen araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içindeki Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı'ya ateş açtı. Bu saldırı sonucunda ağır yaralanan genç futbolcu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Suçluyu Kayırma İddiasıyla Gözaltılar Yapıldı

Cinayetin hemen ardından başlatılan operasyonlarda, tetiği çektiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu Beşiktaş'ta saklandığı adreste suç aletiyle birlikte yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, şüpheliyi saklamaya çalıştıkları ve "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri iddiasıyla babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve aile dostu türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, toplam 10 kişinin bu kanlı eylemle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğunu tespit etti.

Adliye Önünde Hareketli Saatler Yaşandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Türkiye'nin gündemine oturan bu cinayet davasında, magazin ve spor dünyasından isimlerin bir arada yer alması büyük yankı uyandırdı. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şüphelilerin, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Genç bir sporcunun hayatını kaybettiği bu vahim olayda, yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.