Magarsus ikinci sezonundan yeni afiş yayınlandı

BluTV, ikinci sezonu büyük bir merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus’tan yeni bir afiş yayınladı. Sarıbahçe’de yeni bir dönemin başlayacağı Magarsus ikinci sezonu 6 Mart’ta.

Magarsus ikinci sezonundan yeni afiş yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2025 12:12

Magarsus’un ikinci sezonundan yeni bir afiş daha yayınlandı. Yeni isimlerin kadroya dahil olduğu dizinin ikinci sezonunda dengeler değişecek, yeni mücadeleler başlayacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak, Aykut Temel’in yanı sıra konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu, Vildan Atasever de yer alıyor.

SARIBAHÇE’DE YENİ DENGELER…

Dizinin ikinci sezonunda Beton, Turgut ve Tansu’nun birbirleriyle mücadeleleri devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe’de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

 

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan Magarsus, ikinci sezonuyla 6 Mart’ta BluTV’de.

Benzer Haberler
Aslıhan Güner, “Sonradan Gurme” filmiyle ekrana dönüyor! Aslıhan Güner, “Sonradan Gurme” filmiyle ekrana dönüyor!
Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar! Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar!
Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde
“Bir Gece Masalı” dizisinde sürpriz ayrılık “Bir Gece Masalı” dizisinde sürpriz ayrılık
“Kral Kaybederse”nin ilk bölümü ne kadar izlendi? “Kral Kaybederse”nin ilk bölümü ne kadar izlendi?
Cemre Baysel'den yeni reklam anlaşması Cemre Baysel'den yeni reklam anlaşması
ÇOK OKUNANLAR
Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!
  • 07-02-2025 11:08

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!

İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”
  • 11-02-2025 11:46

İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”

Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!
  • 11-02-2025 09:44

Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!