Magarsus ikinci sezonundan yeni afiş yayınlandı

Magarsus’un ikinci sezonundan yeni bir afiş daha yayınlandı. Yeni isimlerin kadroya dahil olduğu dizinin ikinci sezonunda dengeler değişecek, yeni mücadeleler başlayacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak, Aykut Temel’in yanı sıra konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu, Vildan Atasever de yer alıyor.

SARIBAHÇE’DE YENİ DENGELER…

Dizinin ikinci sezonunda Beton, Turgut ve Tansu’nun birbirleriyle mücadeleleri devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe’de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan Magarsus, ikinci sezonuyla 6 Mart’ta BluTV’de.