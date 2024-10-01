‘Magarsus’ ikinci sezon için sete çıktı

BluTV, ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan ‘Magarsus’un ikinci sezonu için sete çıktığını duyurdu. Hikayesi, oyunculuk performansları ve etkileyici görüntüleriyle izleyicilerden takdir toplayan ‘Magarsus’ yeni sezonuyla yine adından söz ettirecek.

‘Magarsus’ ikinci sezon için sete çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-10-2024 15:45

SARIBAHÇE’DE FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK…

Dizinin ikinci sezonunda Beton, Turgut ve Tansu’nun birbirleriyle mücadeleleri devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu  karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe’de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak, Aykut Temel’in yanı sıra konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu, Vildan Atasever de yer alıyor.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan dizinin çekimleri Adana’da yıl sonuna kadar devam edecek.

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