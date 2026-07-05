Madrigal Solisti Tokyo'da Depreme Yakalandı!

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci Japonya tatilinde unutamayacağı bir an yaşadı. Tokyo'da akşam yemeği için oturduğu restoranda bir anda deprem alarmı çalınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak onu en çok etkileyen şey depremden çok Japonların bu duruma verdiği sakin tepki oldu.

Yemek Masasında Alarm Çaldı

Cevizci, Kill Bill filmindeki unutulmaz dövüş sahnesine ilham veren ünlü restoranda yemek beklerken salondaki herkesin telefonundan aynı anda yüksek sesli bir uyarı yükseldi.

Japonya'nın erken uyarı sistemi sayesinde telefonlara depremden birkaç saniye önce bildirim gönderildi. Alarm sesini duyan Anıl Erdem Cevizci ne olduğunu anlamaya çalışırken restorandaki insanların neredeyse hiç panik yapmaması dikkat çekti.

En Endişeli İki Kişi Bizdik

Ünlü şarkıcı yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken en dikkat çeken cümlesi ise "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik." oldu.

Videoda çevredeki insanların sakinliğini koruduğu sohbet etmeye ve yemek yemeye devam ettiği görülüyor. Deprem kısa süre içinde sona ererken restoranda büyük bir panik yaşanmaması da birçok kişinin dikkatini çekti.

Japonya'nın Deprem Kültürü

Japonya, dünyanın deprem riski en yüksek ülkelerinden biri olmasına rağmen bu konuda yıllardır geliştirdiği sistemlerle öne çıkıyor. Erken uyarı teknolojileri sayesinde insanlar sarsıntı başlamadan önce telefonlarına gelen bildirimlerle haberdar olabiliyor.

Bu yüzden ülkede yaşayan birçok kişi deprem anlarında soğukkanlı davranmayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmiş durumda.

Paylaşımına Yorum Yağdı

Anıl Erdem Cevizci'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri hem yaşanan anlara hem Japonların sakin tavrına dikkat çeken yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar "Umarım bir gün biz de böyle hazırlıklı oluruz." derken bazıları da "Japonya size farklı bir hoş geldin demiş." yorumuyla yaşanan olayı değerlendirdi.