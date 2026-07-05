Madrigal Solisti Tokyo'da Depreme Yakalandı!

Tokyo tatilindeki Anıl Erdem Cevizci restoranda deprem alarmıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Japonların soğukkanlı tavrı ise sosyal medyada gündem oldu.

Madrigal Solisti Tokyo'da Depreme Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 16:10

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci Japonya tatilinde unutamayacağı bir an yaşadı. Tokyo'da akşam yemeği için oturduğu restoranda bir anda deprem alarmı çalınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak onu en çok etkileyen şey depremden çok Japonların bu duruma verdiği sakin tepki oldu.

Yemek Masasında Alarm Çaldı

Cevizci, Kill Bill filmindeki unutulmaz dövüş sahnesine ilham veren ünlü restoranda yemek beklerken salondaki herkesin telefonundan aynı anda yüksek sesli bir uyarı yükseldi.

Japonya'nın erken uyarı sistemi sayesinde telefonlara depremden birkaç saniye önce bildirim gönderildi. Alarm sesini duyan Anıl Erdem Cevizci ne olduğunu anlamaya çalışırken restorandaki insanların neredeyse hiç panik yapmaması dikkat çekti.

En Endişeli İki Kişi Bizdik

Ünlü şarkıcı yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken en dikkat çeken cümlesi ise "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik." oldu.

Videoda çevredeki insanların sakinliğini koruduğu sohbet etmeye ve yemek yemeye devam ettiği görülüyor. Deprem kısa süre içinde sona ererken restoranda büyük bir panik yaşanmaması da birçok kişinin dikkatini çekti.

Japonya'nın Deprem Kültürü

Japonya, dünyanın deprem riski en yüksek ülkelerinden biri olmasına rağmen bu konuda yıllardır geliştirdiği sistemlerle öne çıkıyor. Erken uyarı teknolojileri sayesinde insanlar sarsıntı başlamadan önce telefonlarına gelen bildirimlerle haberdar olabiliyor.

Bu yüzden ülkede yaşayan birçok kişi deprem anlarında soğukkanlı davranmayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmiş durumda.

Paylaşımına Yorum Yağdı

Anıl Erdem Cevizci'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri hem yaşanan anlara hem Japonların sakin tavrına dikkat çeken yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar "Umarım bir gün biz de böyle hazırlıklı oluruz." derken bazıları da "Japonya size farklı bir hoş geldin demiş." yorumuyla yaşanan olayı değerlendirdi.

Benzer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf! David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!
Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi
Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı