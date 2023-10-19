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Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Türkiye, Gazze'de yaşanan trajik olaylar nedeniyle 3 günlük milli yas ilan etti. Bu karar sonrasında Süper Lig maçlarının akıbeti merak konusu oldu. Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 18:15

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Filistinlilere saygı göstermek adına 3 günlük milli yas ilan etti. Bu kararın futbol maçlarına olası etkisi ise futbolseverlerin gündeminde. Maçlar iptal mi? Süper Lig maçları Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Milli yasın ardından Türkiye'de futbol dünyasının gündemindeki en büyük soru, Galatasaray-Beşiktaş maçının yapılıp yapılmayacağı oldu. 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek bu büyük karşılaşma öncesi futbolseverlerin heyecanı dorukta.

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli yasın ilan edilmesi sonrası Süper Lig maçlarının durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ndan konuyla ilgili beklenen açıklamanın yakın zamanda yapılması öngörülüyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig'in en büyük mücadelelerinden biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için şu ana kadar herhangi bir erteleme ya da iptal kararı paylaşılmadı. Bu büyük müsabakanın 21 Ekim Cumartesi günü planlandığı gibi gerçekleşeceği düşünülüyor. Ancak, maç öncesi futbolcuların ve tribünlerin hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunacakları belirtildi.

Bu büyük maç öncesi taraftarların ve futbolseverlerin en büyük beklentisi, maçın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi ve futbolun birleştirici gücünün gösterilmesidir. Milli yas döneminde yaşanan bu büyük müsabakanın tüm futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacağına inanılıyor.

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