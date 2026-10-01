Macklemore'dan Tarihi Zafer: Özgür Filistin Turnesi Biletleri Rekor Sürede Tükendi!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın alt kadrosunda yer aldığı dev turneden Filistin'e verdiği açık destek nedeniyle çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore hayranlarından gördüğü yoğun ilgiyle müzik dünyasında adeta deprem yarattı. Yaşadığı haksızlığın ardından sessiz kalmayan ve bağımsız bir turne düzenleyeceğini duyuran başarılı sanatçı kısa sürede rekor kırarak adını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Macklemore sahne arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği "Özgür Filistin" turnesi biletlerinin anında tükendiğini ve büyük bir zafer elde ettiklerini coşkuyla açıkladı.

"Sanat Her Zaman Bir Direniş Biçimi Olacaktır"





Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu gizleyemeyen Macklemore hayranlarının gösterdiği bu devasa dayanışma karşısında duygusal anlar yaşadı. Sürecin hızla ve tamamen topluluk ruhuyla organize edildiğini belirten ünlü rapçi şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Bu gösterileri hızlı ve topluluk ruhuyla organize ettik. Müzisyenlerin Filistin'le dayanışma içinde olabileceğine sahneyi fon toplamak için kullanabileceğine ve kolektif eylemin nasıl olacağını gösterebileceğine inandık."

İktidardakilerin veya sansür mekanizmalarının özgürlük çağrılarını susturmaya çalıştığı her dönemde sanatın en güçlü silahlardan biri olduğunu vurgulayan sanatçı "İktidardakiler özgürlük çağrılarımızı susturmaya çalıştığında sanat her zaman bir direniş biçimi olacaktır" dedi. Dublin, Paris ve Londra halkına gösterdikleri eşsiz ilgi için teşekkür eden Macklemore bu tepkinin dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın adalet ve barış için nasıl tek yürek olduğunun en net kanıtı olduğunu belirtti.

Olayların Fitili Nasıl Ateşlenmişti?

Tüm dünyanın konuştuğu bu krizin temeli Ed Sheeran'ın açılış sanatçısı olarak turneye katılan Macklemore'un sahnede sarf ettiği sözlere dayanıyordu. Konser sırasında Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirten ve özgürlük çağrısı yapan ünlü rapçi kısa süre içinde tartışmaların odağı haline gelmişti. Yaşanan baskılar sonucunda Sheeran'ın turnesinin kalan ayaklarından çıkarılmasına karar verilen Macklemore'a turnenin diğer alt kadro sanatçıları Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga da büyük bir vefa örneği göstererek destek vermişti. Bu sanatçıların da sansüre karşı durarak turneden çekildiklerini açıklamaları magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Yaşanan bu olayların ardından Ed Sheeran'ın konser esnasında hayranlarından gözyaşları içinde özür dilediği anlar hafızalara kazınmıştı.

Gelirler Tamamen Filistinli Kuruluşlara Bağışlanacak

Yaşanan bu dışlanma ve sansür girişimini bir direniş fırsatına çeviren Macklemore sonuçları ne olursa olsun haklı davasından vazgeçmeyeceğini belirterek Macklemore & Friends: Free Palestine adlı özel turneyi duyurmuştu. Üç büyük Avrupa şehrini kapsayan bu anlamlı turnenin biletlerinin saniyeler içinde tükenmesi müzik dünyasında yankı uyandırdı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 26 Ekim tarihinde start alacak olan ilk konser ardından Fransa'nın kalbi Paris ve İngiltere'nin başkenti Londra ile devam edecek. Ünlü rapçi bu üç dev konserden elde edilecek tüm bilet ve etkinlik gelirlerinin doğrudan Filistin halkını ve hak hareketini destekleyen yardım kuruluşlarına bağışlanacağını duyurarak takdir topladı. Sansüre karşı sanatın birleştirici gücünü gözler önüne seren bu tarihi turne şimdiden müzik tarihine altın harflerle kazındı.