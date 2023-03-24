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Mabel Matiz'den Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum

Mabel Matiz, “Antidepresan” şarkısını almak için kendisine ulaşmaya çalışan Nihat Doğan’la ilgili sorulara cevap verdi: “Bunları konuşmak istemiyorum.”

Mabel Matiz'den Nihat Doğan tepkisi: Konuşmak bile istemiyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2023 10:49

Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı.

“Millet bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor” diyen şarkıcı, daha sonra kayıtları tamamladığını ancak Matiz’e ulaşamadığını söyledi: “Bize mi kolpa yapıyor, anlamış değiliz!”

YANIT VERMEDİ

Önceki akşam Cihangir’de arkadaşıyla buluşan Mabel Matiz çıkışta görüntülendi.

Ünlü şarkıcıya Nihat Doğan’ın kendisiyle ilgili açıklamaları soruldu. “Şu anda bunları konuşmak istemiyorum” diyen Matiz, hızlı adımlarla uzaklaştı.

 

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