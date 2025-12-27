Mabel Matiz’den Ankara’da İki Gece Üst Üste Kapalı Gişe

Mabel Matiz senenin son konserleri için iki gün üst üste Ankara’da sahnedeydi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Mabel Matiz, güçlü sahne enerjisi, özenle hazırlanan görsel şovları ve canlı performansıyla Ankaralı dinleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Konser boyunca hit şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, izleyicisiyle kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti.

Sahne performansı, görsel şovları ve güçlü repertuvarıyla Ankaralı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra sürprizlere de imza attı. Sanatçı, yeni albümünden bir parçayı ilk kez canlı olarak seslendirirken, konserin en duygu yüklü anlarından biri ise Gazze için yazdığı parçayı seslendirdiği anlar oldu. Salonu dolduran binlerce kişi bu özel anlarda sanatçıya uzun süre alkışlarla eşlik etti.