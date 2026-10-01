Mabel Matiz Hakkında Şok Hapis İstemi: Ha Leylim Şarkısı ve Klibi Davalık Oldu!

Türk müzik dünyasının özgün tarzı, sıra dışı yorumları ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla tanınan ismi Mabel Matiz (Fatih Karaca) adli makamların radarına girdi. Ünlü sanatçının büyük bir ilgiyle takip edilen ve dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenen Ha Leylim isimli şarkısının sözleri ile klibinde yer alan sahneler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanatçının hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede şarkının video klibinde yer alan sahneler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Açık alanda kalabalık bir grubun yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda geçen sahnelerde damat rolünü üstlenen erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdiği vurgulandı.

Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı ve her iki erkeğin karşılıklı olarak dans ettiği belirtilen iddianamede dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulunduklarına dikkat çekildi. Müziğin sözlerle birleştiği anların klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği aktarılan metinde şarkı sözleri ile görsel unsurların birbirini tamamladığı ifade edildi. Savcılık, bu unsurlar bir arada değerlendirildiğinde toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığını savundu.

6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Ediliyor

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem başlatıldı. Sanatçının 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçu kapsamında yargılanması istendi. Savcılık makamı ünlü şarkıcı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Müzik camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Mabel Matiz cephesinden konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapılacağı ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Sanatçının hayranları ise hukuki süreç boyunca yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.