Maaş Artı Yüzde 40 Zam Ödemeler Ekim'de Başlayacak

Zamlı maaşlar ile alakalı ek protokoller devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ek zam sonrasında son dakika zam gelişmelerinde bunun üzerine yüzde 40 zamma imza atıldığı açıklanmış bulunuyor. Yapılan son dakika açıklama ile birlikte en düşük maaşın 16.000 TL'ye çıkartıldığı belirtilmiş bulunuyor.

Son dakika zam haberi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmış bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında süregelen mutabakatların nihayetinde sonlandırıldığı ve asgari ücret zammı sonrasında yüzde 40 zam yapıldığı açıklandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Belediye İş Sendikası Başkanı İlyas Yiğit, daire başkanları ve belediye personelinin dahil olduğu görüşmelerde her iki tarafında istediğinin olması en çok çalışana yarayacak. Yapılan anlaşma sonrasında Temmuz zammı sonrasında ekstra yüzde 40 zamlı ödemeler önümüzdeki maaşlar itibari ile sağlanacak.

Personele yapılan zam haberini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir;, “Belediyemizin geldiği ekonomik güç itibariyle, çalışanlarımızı rahatlatacak ek bir protokol imzalama kararı verdik. Ek protokol talebi sendikadan değil bizden geldi. 4 bin 800 personelimize, SASKİ de dahil, asgari ücretin yüzde 40 üzerinde bir zam yapıyoruz. En düşük işçi maaşımız 16 bin lira oluyor. Aile ve çocuk yardımı ve ikramiyeyle en düşük işçi maaşı 17 bin 250 liraları buluyor. Bunun üzerinde maaş alacak çok sayıda personelimizde var” şeklinde açıklaması ile belirtti.