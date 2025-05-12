Lvbel C5'in Cezaevinden İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı: “Sizi Çok Özledim”

Lvbel C5, cezaevinden mektup gönderdi. Anneler Günü’nü kutladı, destek mesajlarına teşekkür etti. Cezaevinden ilk görüntüsü yayınlandı!

Lvbel C5'in Cezaevinden İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı: “Sizi Çok Özledim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2025 09:45

Uyuşturucuya özendirme gerekçesiyle tutuklanan rapçi Lvbel C5, cezaevinden yazdığı mektupla hem destek mesajlarına teşekkür etti hem de Anneler Günü’nü unutmadı. Aynı zamanda, cezaevinden çekilen ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Cezaevinden Duygusal Mektup

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ve “Havhavhav” adlı şarkısıyla adından söz ettiren Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı. Sevenlerinden gelen yoğun destek karşısında duygulanan rapçi, kaleme aldığı mektupla minnettarlığını dile getirdi.

Mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Herkese selamlar. Şu an içerideyim. Sizi çok özledim. Herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgilerimle.”

İlk Görüntü Paylaşıldı

Ünlü rapçinin yakın arkadaşı Asya Alizade, sosyal medya hesabından cezaevinden gelen ilk fotoğrafı da yayınladı. Fotoğrafın, rapçinin cezaevinde gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekildiği belirtildi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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