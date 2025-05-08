Lüks Daire Krizi: Çilingiroğlu Elektriksiz Kaldı, Evi Boşalttı

Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti! Elektriği kesildi, Etiler'deki evini boşalttı. İşte tahliye sürecinin tüm detayları.

Lüks Daire Krizi: Çilingiroğlu Elektriksiz Kaldı, Evi Boşalttı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 08-05-2025 12:35

İş dünyasının tanınan isimlerinden olan Kaya Çilingiroğlu, Etiler’de oturduğu lüks apartman dairesi nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Çilingiroğlu’nun tahliye sürecinde 2 milyon TL istemesi, gündeme bomba gibi düşmüştü. Süreç mahkemeye taşındı ve nihai karar çıktı.

Ev Sahibi Tahliye Talebinde Bulundu

Etiler’de yer alan apartman dairesinde yaşayan Kaya Çilingiroğlu, ev sahibinin güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle tahliye talebiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ev sahibi, Çilingiroğlu'na resmi olarak evi boşaltmasını bildirdi. Ancak taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı.

"2 Milyon TL Taşınma Masrafı" İddiası

Çilingiroğlu’nun evden çıkmak için ev sahibinden 2 milyon TL istediği öne sürüldü. Bu iddia sonrası, taraflar arasındaki gerginlik daha da büyüdü. Mahkeme süreci ise hızlı ilerledi. Ev sahibi, hem tahliye hem de abonelik kesintisi için dava açtı.

Mahkemeden Elektrik Kesme ve Tahliye Kararı

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Show Haber’in aktardığı bilgilere göre önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Çilingiroğlu’nun dairesindeki elektriğin kesilmesine ve evin tahliye edilmesine hükmetti. Mahkeme kararının ardından Kaya Çilingiroğlu evi boşalttı.

Ev Sahibi: "6 Defa İhtar Gönderdik"

Konu hakkında açıklama yapan ev sahibi şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık 1,5 aydır hiçbir abonelik çalışmıyordu. Tüm ihtarlara rağmen dairede yaşamaya devam etti. 6 kez resmi uyarı yaptık. Ancak ‘Beni ilgilendirmez, çıkmayacağım’ dedi. Bu süreçte 10 bin TL kira ödüyordu. Zor oldu, geç oldu ama sonunda hak yerini buldu.”

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