Lucas Torreira’nın yeni aşk iddiası! Duygu German ile yakınlaştı mı?

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelen Uruguaylı futbolcunun, şimdi de sosyal medya fenomeni Duygu German ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Bu söylentiler, Torreira’nın yer aldığı bir sosyal medya paylaşımıyla daha da alevlendi. Futbolcunun, German ile birlikte vakit geçirdiğine dair çıkan iddialar, ikilinin birbirini Instagram’da takip etmeye başlamasıyla güç kazandı.

Ancak, Lucas Torreira ve Duygu German cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Hayranları, ikilinin aşk dedikodularına dair net bir yanıt beklerken, ünlü futbolcunun özel hayatıyla ilgili haberler gündemde kalmaya devam ediyor.