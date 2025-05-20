Lucas Torreira’dan Sürpriz Hamle: Devrim Özkan’ı Yeniden Takibe Aldı

Lucas Torreira, yeni aşk yaşadığı konuşulurken eski sevgilisi Devrim Özkan’ı sosyal medyada yeniden takibe aldı. Geri takip gelmedi.

Lucas Torreira’dan Sürpriz Hamle: Devrim Özkan’ı Yeniden Takibe Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2025 19:35

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Fransız tasarımcı Essin Baris ile yaşadığı aşkla gündemdeyken, eski sevgilisi Devrim Özkan’ı sosyal medyada yeniden takibe aldı. Torreira’nın bu hamlesi, magazin dünyasında şaşkınlık yarattı.

Eski Aşk Geri Mi Dönüyor?

Bir dönem büyük bir aşkla birlikte olan Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve hatta evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulmuştu. Ancak çift, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Özkan, verdiği bir röportajda dikkat çeken şu sözleri dile getirmişti:

“Ne kadar seversen sev, o kişinin seni hayallerinden vazgeçirecek seviyeye gelmesine asla izin verme.”

Essin Baris’le Aşk, Kutlamalarla Gün Yüzüne Çıkmıştı

Ayrılığın ardından Torreira, Fransız tasarımcı Essin Baris ile birlikte görüntülenmişti. Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunun kutlamalarına sevgilisi Baris ile katılan futbolcu, sergilediği samimi tavırlarla adından söz ettirmişti. Bu yakınlık, “Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı resmileşti” yorumlarını beraberinde getirmişti.

Sosyal Medya Hamlesi Gündem Oldu

Tüm bu gelişmelerin ardından Lucas Torreira’nın, eski aşkı Devrim Özkan’ı yeniden takibe alması sosyal medyada dikkat çekti. Ancak Devrim Özkan’ın, Torreira’yı geri takip etmemesi ise “tek taraflı hamle” yorumlarını doğurdu.

Şimdi gözler, bu sürpriz takip hamlesinin bir tesadüf mü yoksa yeni bir başlangıcın sinyali mi olduğuna çevrildi.

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