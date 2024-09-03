Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki benimsin"

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'a olan aşkını bir kez daha sosyal medya üzerinden haykırdı. 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, birlikte geçirdikleri her anı dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Bu özel anlardan biri de Devrim Özkan'ın 26'ncı yaş günü kutlaması oldu. Torreira, sevgilisi için oldukça coşkulu bir parti düzenledi ve bu özel günü unutulmaz kıldı. Futbolcu, Özkan’la birlikte oldukları fotoğraflardan oluşan bir seçkiyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Torreira’nın bu romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çiftin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.