Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki benimsin"

Aşklarına ikinci bir şans veren Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2024 13:21

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'a olan aşkını bir kez daha sosyal medya üzerinden haykırdı. 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, birlikte geçirdikleri her anı dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Bu özel anlardan biri de Devrim Özkan'ın 26'ncı yaş günü kutlaması oldu. Torreira, sevgilisi için oldukça coşkulu bir parti düzenledi ve bu özel günü unutulmaz kıldı. Futbolcu, Özkan’la birlikte oldukları fotoğraflardan oluşan bir seçkiyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Torreira’nın bu romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çiftin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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