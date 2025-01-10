Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan 'Sevgi bitti mi?' sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Devrim Özkan magazin muhabirlerinin Lucas Torreira ile ilgili sorularına kaçamak cevaplar verdi.

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan 'Sevgi bitti mi?' sorusuna bakın ne yanıt verdi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 09:43

2023 yılında büyük bir aşkla başlayan ve evlilik beklentileriyle gündeme gelen Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü oyuncu ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Bir etkinlik çıkışında ayrılık iddialarını doğrulayan Devrim Özkan, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Muhabirlerin "Sevgi bitti mi?" sorusuna yanıt vermekten kaçınan Özkan, “Hayat bu, ilişki bitti. Artık herkes kendi yoluna gidiyor. Bu karar hepimiz için en doğrusu oldu. Güzel anılarla yollarımızı ayırdık” dedi.

Çiftin ayrılığı hayranlarını üzerken, sosyal medyada destek mesajları yağdı. Özkan ve Torreira’nın ilişkilerinde daha önce yaşanan iniş-çıkışlar nedeniyle ayrılık haberleri sık sık gündeme gelmişti. Ancak bu kez yollarını kesin olarak ayırdıkları öğrenildi.

Hayatlarına ayrı yönlerde devam eden ikilinin, bu yeni dönemde kariyerlerine odaklanacağı düşünülüyor.

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