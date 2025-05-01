Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün Nişantaşı’nda gizemli bir kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Eski sevgilisi Devrim Özkan’dan ayrılan Torreira’nın yeni birlikteliği, magazin gündemine damga vurdu.

Eski Aşkı Devrim Özkan’ı Unuttu

Bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı Devrim Özkan ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Lucas Torreira, özel hayatıyla yeniden konuşulmaya başladı. Adı daha önce sosyal medya fenomenleriyle de anılan başarılı futbolcu, bu kez yeni sevgilisiyle gündeme geldi.

Nişantaşı’nda Sürpriz Karşılaşma

Ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı’ndaki bir restoranda yemek yedi. Aynı karede kız arkadaşıyla görüntülendiklerini fark edince ilginç anlar yaşandı. Panikleyip zıt yöne doğru yürüyen sevgilisini, Torreira soğukkanlı şekilde yanına çağırdı. Bu sırada çiftin aralarına mesafe koyarak yürümeleri dikkat çekti.

Gözlerden Uzak Kaçış

Lucas Torreira ve kız arkadaşı, kısa sürede otomobillerine binerek oradan uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İkilinin ilişkisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak bu kareler aşk iddialarını güçlendirdi.