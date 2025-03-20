Lucas Torreira ve Duygu German Arasında Aşk Var mı? İşte Açıklamalar

Lucas Torreira ile adı anılan Duygu German, çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi: “Aramızda ilişki yok, sadece iş yaptık” dedi. İşte detaylar!

Lucas Torreira ve Duygu German Arasında Aşk Var mı? İşte Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2025 17:34

Geçtiğimiz hafta Lucas Torreira ile adı anılan sosyal medya fenomeni Duygu German, çıkan aşk iddialarına bir hafta sonra açıklık getirdi. German, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Lucas Torreira ve Duygu German Arasında Aşk Var mı?

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile adı anılan futbolcu, bu kez Duygu German ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Torreira ve German’ın aynı masada yan yana yemek yediğini gösterdi. Bu görüntüler üzerine, ikilinin yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

Duygu German Sessizliğini Bozdu

Lucas Torreira, hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalırken, Duygu German bir hafta sonra bir açıklama yapma gereği duydu. İşte German’ın açıklaması:

“Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu, nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda bir ilişki yok. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum.”

German, İzmir’den İstanbul’a sadece işi için gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a Lucas için değil, işimi yapmak için gittim. Ekipçe yemek yedik, işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Kadının kadına bunu yapması korkunç. Kendimden ve ailemin bana olan güveninden çok eminim.”

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