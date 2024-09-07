Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan aşk dolu paylaşım

Ocak ayında biten ilişkilerine dayanamayarak yeniden bir araya gelen Torreira ve Özkan, uzun süren özlemin ardından mutluluklarını sık sık sosyal medyada sergiliyor. Geçtiğimiz hafta maçta birlikte görüntülenen ünlü çift, bu kez de aşk dolu bir ayna pozu paylaştı.

Devrim Özkan, sevgilisi Torreira ile havuzda çekilen bir fotoğrafı paylaşıp, İspanyolca "aşkım" anlamına gelen "mi amor" notunu eklerken, Lucas Torreira da sevgilisine "Te amo mi vida" (Seni seviyorum sevgilim) diyerek karşılık verdi.

Bu romantik paylaşımlar, hayranları tarafından büyük ilgi görürken, ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Sarıoğlu, çiftin fotoğrafına esprili bir yorum yaparak, "Umarım 8 aylık ayrılık sürecinde yaşadıklarından ders almışsındır ve dışarısının vahşi bir orman olduğunu görmüşsündür. Bu adam küçük ama gönlü kocaman, sen de ne şanslısın ki o kadar yer dolaşıp gönlünü sana kaptırmış" dedi.

Ünlü çiftin aşk dolu paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor!