Lucas Torreira ve Devrim Özkan'a evlilik sorusu

Gece hayatının popüler adreslerinden Bebek’te, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Çiftin yanında, yakın arkadaşları Birand Tunca da yer aldı.

Basın mensupları çifte, "Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" sorusunu yönelti. Devrim Özkan, gazetecilere gülümseyerek, “Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar” yanıtını verdi.

Görüntülerin ardından Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Birand Tunca ile samimi bir şekilde vedalaşıp, mekândan ayrıldılar.