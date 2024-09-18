Lucas Torreira ve Devrim Özkan'a evlilik sorusu

Devrim Özkan, Lucas Torreira ile olan evlilik sorusuna şöyle cevap verdi; "Her şey yolunda"

Lucas Torreira ve Devrim Özkan'a evlilik sorusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2024 14:04

Gece hayatının popüler adreslerinden Bebek’te, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Çiftin yanında, yakın arkadaşları Birand Tunca da yer aldı.

Basın mensupları çifte, "Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" sorusunu yönelti. Devrim Özkan, gazetecilere gülümseyerek, “Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar” yanıtını verdi.

Görüntülerin ardından Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Birand Tunca ile samimi bir şekilde vedalaşıp, mekândan ayrıldılar.

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