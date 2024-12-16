Lucas Torreira ve Devrim Özkan yine ayrıldı: Sosyal medyada dejavu!

Lucas Torreira ve Devrim Özkan sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı. Çiftin ayrıldığı idda edildi.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan yine ayrıldı: Sosyal medyada dejavu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2024 13:40

Bir süredir aşk yaşayan ünlü futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın ilişkisi bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Uruguay’da keyifli bir tatil yapan çiftin evlilik yolunda ilerlediği konuşulurken, ikili arasındaki kriz yeniden patlak verdi.

2024’ün başlarında ayrılarak birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silen çift, benzer bir durumu bir kez daha yaşadı. Torreira ve Özkan, bu kez de sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp aşk dolu pozlarını kaldırarak ayrılık sinyalleri verdi.

Hayranlarını şaşırtan bu gelişme sonrası, çiftin ilişkilerinde yaşanan iniş çıkışlar “dejavu” olarak yorumlandı. Şimdi gözler, ikilinin bu kez yollarını tamamen ayırıp ayırmadığını netleştirecek açıklamalarda. Lucas Torreira ve Devrim Özkan cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, ilişkilerindeki belirsizlik sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

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