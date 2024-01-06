Galatasaray'da top koşturan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın sosyal medyada birbirini takipten çıkarması, ayrılık dedikodularını sebebiyet verdi.

Sarı kırmızılıların başarılı orta sahası, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile birlikteydi. Yılbaşını birlikte geçiren aşıklar, günler önce Ege'de yaptıkları tatilden romantik fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.



Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar gönderen çiftin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Ayrıca hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden sildi.



İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu. Sosyal medyada 'Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?' sorusu sorulmaya başlandı.