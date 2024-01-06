Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Instagram’da birbirlerini takipten çıktı. İkili birlikte oldukları fotoğrafları da Instagram hesabından kaldırdı.Çiftin ayrılık sebebi ise merak konusu oldu.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2024 18:15

Galatasaray'da top koşturan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın sosyal medyada birbirini takipten çıkarması, ayrılık dedikodularını sebebiyet verdi.

Sarı kırmızılıların başarılı orta sahası, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile birlikteydi. Yılbaşını birlikte geçiren aşıklar, günler önce Ege'de yaptıkları tatilden romantik fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar gönderen çiftin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Ayrıca hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden sildi.

İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu. Sosyal medyada 'Lucas Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?' sorusu sorulmaya başlandı.

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