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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamile mi? İddialara yanıt verdi

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, yeni dizisi "Ne Gemiler Yaktım" ile televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Özkan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile bir ilişki yaşıyor. İkili, ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Özkan'ın hamile olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak ünlü oyuncu bu iddialara açıklama getirdi.

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamile mi? İddialara yanıt verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2023 12:39

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde rol alan başarılı oyuncu Devrim Özkan, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hem güzellikleri hem de oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Özkan, şu anda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir ilişki yaşıyor.

Ünlü oyuncunun hamile olduğu yönünde çıkan iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar hakkında Devrim Özkan'ın menajeri Duygu Durukan bir açıklama yaptı.

Durukan, yazılı bir açıklamada, "Oyuncum Devrim Özkan hakkında dolaşan haberler gerçeği yansıtmayan ve tamamen yalan olan haberlerdir. Uzun bir süredir ortaya atılan üzücü ve itibar zedeleme amacı taşıyan haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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