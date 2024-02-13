Lucas Torreira, doğum gününü dansçılar eşliğinde kutladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, doğum gününü özel bir kutlama ile taçlandırdı. Arjantinli futbolcu, dansçılar eşliğinde unutulmaz bir doğum günü partisi düzenledi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, doğum gününü kutlamak için farklı bir tercihte bulundu. Futbolcu, dansçılar eşliğinde gerçekleşen özel bir kutlama düzenleyerek yakın dostları ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Torreira'nın doğum günü partisi, dansçıların gösterileri eşliğinde renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Futbolcu, sevdikleriyle birlikte geçirdiği bu özel günde bol bol dans ederek keyifli vakit geçirdi.

İşte o görüntüler:



