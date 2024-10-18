Lucas Torreira, Devrim Özkan'a evlenme teklif etti mi?

Son dönemin popüler oyuncularından Devrim Özkan ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı filmin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Galaya, Devrim Özkan’ın sevgilisi ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da katılarak sevgilisine destek oldu.



EVLİLİK AÇIKLAMASI



Galada muhabirlerin evlilik teklifi sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki başarılı oyuncu, "Nereden duydun? Olursa söyleriz tabii ki, niye saklayalım?" diyerek samimi bir açıklama yaptı. Özkan, ilişkinin çok iyi gittiğini ve mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

"İYİ Kİ SEN"

Sevgilisini yalnız bırakmayan Lucas Torreira, galadan fotoğraflarını Instagram’da paylaşmayı ihmal etmedi. Torreira’nın bu paylaşımına Devrim Özkan "İyi ki sen" yanıtını vererek aralarındaki aşkı bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem iş hem de aşk hayatıyla gündeme gelen Devrim Özkan, galada güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.