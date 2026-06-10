Love Island'da Sam'den Dudak Uçuklatan Performans! Bir Bölüme İki Öpücük Sığdırdı!

Dünyanın en popüler ve skandallarıyla ünlü realite şovlarından biri olan yarışma yeni sezonunda da ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşatmaya devam ediyor. Stratejilerin, kıskançlıkların ve aşk oyunlarının eksik olmadığı villada bu kez bir yarışmacının hamleleri ekran başındakileri hayrete düşürdü. Love Island başlar başlamaz yine adından söz ettirdi. Sam'in aynı bölümde hem Victoria hem de Namibia ile öpüşmesi izleyicileri şaşkına çevirirken sosyal medyada "villanın en büyük oyuncusu" yorumları yapıldı.

Yeni Gelen Yarışmacılar Kartları Yeniden Dağıttı

Villadaki sessizliğini ve şanssızlığını bozmak isteyen yarışmacı adaya adım atan yeni isimleri adeta bir fırsat olarak gördü. İngiltere'nin vazgeçilmez programı Aşk Adası/Love Island'ın son bölümü izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Sam, aynı bölüm içinde iki farklı yarışmacıyla yakınlaşınca sosyal medyada gündem oldu. ITV'nin sevilen reality şovunda şimdiye kadar aşk konusunda şansı pek yaver gitmeyen Sam'in hayatı villaya yeni katılan Namibia ve Victoria ile değişti. Yeni yarışmacıların gelişiyle birlikte Sam her iki isimle de flört etmeye başladı.

Teras Katında Romantik Dakikalar

İki kulvarda birden ilerlemeyi seçen yarışmacı ilk hamlesini terasta gerçekleştirdi ve Victoria ile olan bağını ileri bir boyuta taşıdı. İlk olarak Namibia ile özel bir sohbet gerçekleştiren Sam genç yarışmacıya "Buradaki favorinin ben olduğumu söyler misin?" diye sordu. Namibia ise "Evet üst sıralardasın" yanıtını verdi. Sam daha sonra duygularını açıkça ifade ederek "Sanırım burada en çok senden hoşlanıyorum. Eğer şimdi eşleşme olsa seni seçerdim" dedi. Ancak ilerleyen saatlerde Victoria ile de yakınlaşan Sam onu villanın terasına götürdü. Burada romantik anlar yaşayan ikili arasında öpüşme gerçekleşti.

Gizli Bölmede İkinci Öpücük: Victoria Suçüstü Yakaladı!

Teras kaçamağının hemen ardından taktik değiştiren ve villanın en özel bölmesini kullanan Sam planını devreye sokarken yakayı ele vermekten de kurtulamadı. Ertesi gün bu kez Namibia'yı gözlerden uzak Hideaway'e götüren Sam burada da genç yarışmacıyla öpüştü. Victoria ise ikilinin saklandığını fark edince şaşkınlık yaşadı. Villadaki dengeleri tamamen altüst eden bu durum kızlar arasında yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

Sosyal Medya Ayakta: "Tam Bir Kaos!"

Ekranlara gelen bu hızlı flört trafiği programın sadık izleyicileri tarafından internet dünyasına taşındı ve gece boyunca en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sam'in aynı bölümde iki farklı yarışmacıyla yakınlaşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. X kullanıcıları yarışmacıyı "villanın en büyük oyuncusu" ilan ederken birçok izleyici yaşananları "tam bir kaos" olarak yorumladı. Gelecek bölümlerde Victoria ve Namibia'nın bu durum karşısında nasıl bir ittifak kuracağı ya da Sam'in elenme riskiyle karşı karşıya kalıp kalmayacağı şimdiden büyük merak konusu.