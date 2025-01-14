Los Angeles'ta evi yanan Kenan Doğulu: "Her şey gitti

Los Angeles’ta Tarihi Yangın Felaketi: Ünlü İsimler Malikanesiz Kaldı

Los Angeles'ta evi yanan Kenan Doğulu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 10:30

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en yıkıcı orman yangınıyla mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükselirken, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yangın, ünlülerin yaşadığı lüks mahallelerde de büyük hasara yol açtı. Britney Spears, Paris Hilton ve Mel Gibson gibi dünyaca ünlü isimlerin malikanelerinin yanı sıra, Türk ünlü isimlerin de evleri alevlere teslim oldu. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti ve Beren Saat-Kenan Doğulu çiftine ait evlerin yangından ciddi şekilde etkilendiği öğrenildi.

KENAN DOĞULU: “HER ŞEY GİTTİ”
Yangında malikanesini kaybeden Kenan Doğulu, stüdyosunun, tablolarının, fotoğraf albümlerinin, kişisel eşyalarının yok olduğunu belirterek; "Her şey gitti" dedi.

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