Lohusa'nın galasında romantik anlar! Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öperek tebrik etti!

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası önceki gün yapıldı. Barış Arduç galada eşi Gupse Özay'ı öperek tebrik etti. İşte o sıcak görüntüler...

Lohusa'nın galasında romantik anlar! Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öperek tebrik etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 11:31

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği "Lohusa" filmi, Nulook imzasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirilen galayla izleyiciyle buluştu.

Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'nın doğum sürecinden esinlenerek kaleme aldığı "Lohusa" filminin galası, birçok ünlü ismin katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Gupse Özay'ın yazdığı senaryo büyük ilgi gördü ve oyuncu galada alkış yağmuruna tutuldu.

Eşi Barış Arduç, Gupse Özay'ı tebrik edenler arasında öne çıktı. Arduç, yakın arkadaşı Engin Öztürk ile birlikte filmi izleyip, ardından eşini öpücüklere boğdu. Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'ya filmin yazılmasına vesile olduğu için teşekkür etti.

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