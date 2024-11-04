‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’te Civan'dan Leyla'ya evlilik teklifi

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde bu hafta heyecanlı olaylar yaşanacak. 8. bölümden paylaşılan ikinci tanıtımda Serap, yıllar boyu sakladığı kol düğmelerini Leyla’nın lafını dinleyerek Tufo’ya gönderiyor. Nur’un elinde sopalarla ortalığı yıktığı anlar bölümde olacaklara dair merakı arttırırken, tanıtıma Civan’ın Leyla’ya ettiği evlilik teklifi damga vuruyor.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 6 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 8. Bölüm 2. Tanıtım: