‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’te Civan gerçekleri öğreniyor!

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin bu akşamki bölümünde hikayenin seyrini değiştirecek olaylar yaşanacak. Merakla beklenen bölümden yayınlanan tanıtımda Civan’ı karşısına alan Güzide, onunla duygusal bir konuşma yaparak gerçekleri açıklıyor. Civan’ın gözyaşları içinde dinlediği konuşmanın sonunda Civan gerçek annesinin Nur olduğunu öğreniyor.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi bu akşam 20.00’de NOW’da...



‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 13. Bölüm 3.Tanıtım: