Selçuk Yöntem’in dahil olmasıyla yeni bir ivme kazanan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin yayın günü değişiyor. Ay Yapım imzalı ve bu sezon çarşamba akşamları yayınlanan dizi, gelen kulis bilgilerine göre 15 Haziran’dan itibaren Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Yeni Gün, Yeni Umutlar

Diziye usta aktör Selçuk Yöntem’in yanı sıra Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir, Burcu Cavrar ve Emre Taşkıran da dahil olmuştu. Bu yeniliklerle birlikte dizide bir de 1 yıllık zaman atlaması yaşandı.

Kulislerde konuşulanlara göre yapım ekibi, bu yeni dönemle birlikte dizinin reyting performansını dikkatle izleyecek. Eğer reytingler yükselirse dizinin ekran macerası devam edecek. Ancak beklentinin altında kalırsa, dizinin Haziran ayı sonunda final yapabileceği iddia ediliyor.

Selçuk Yöntem Etkisi

Usta oyuncunun projeye katılması hem hikayeye hem de izleyici ilgisine yeni bir soluk getirmişti. Yayın günü değişikliğiyle birlikte Pazar akşamı rekabetine nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu.