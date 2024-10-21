‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde ortalık fena karışacak

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde bu hafta ortalık karışıyor. 7. Bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Ferda, Mali’yi basmaya gittiği evde karşısında Nur’u görünce ondan hesap soruyor. Civan Ela’dan günden güne daha çok etkilenip Ceren’den uzaklaşırken, Ceren’in babası Melih Nur’u fena halde köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda Melih’in kurduğu ‘Oğlun annesiyle eniştesinin neler yaptığı öğrenirse ne kadar üzülür bir düşünsene’ cümlesi her sahnesiyle heyecan dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 23 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 7. Bölüm Tanıtım: