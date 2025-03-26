‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ Dizisinde Civan Seçimini Yaptı, Nur Çöplüğe Geri Döndü!

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Civan, Nur'u çöplüğe geri gönderiyor! Yeni bölümde Leyla'nın hayatta olduğunu öğrenen Nur, şok olacak.

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ Dizisinde Civan Seçimini Yaptı, Nur Çöplüğe Geri Döndü!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-03-2025 12:34

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin bu haftaki bölümü, 27. bölümü ile çarsamba akşamı NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde, Nur’un planları suya düşüyor ve diziye dair heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor.

Yeni Bölümde Nur İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin bu haftaki bölümünde Nur için yeni bir dönem başlıyor. Leyla’nın ölümünün ardından Tufan’ın hapse gönderildiğini düşünen Nur, planının işlemediğini öğreniyor. Öldü zannedilen Leyla, Nur’u ve Civan’ı çöplükte birlikte görmeye geliyor.

Leyla’nın Çöplükteki Sözleri Gerilimi Artırıyor

Yeni bölümde Leyla, Nur’a ve Civan’a ait arabayı görüp “Civan senin oğlun olmayı değil, benim eşim olmayı seçti” diyor. Bu sözlerin ardından Nur’un, Civan ve Leyla’nın arabasının arkasından koştuğu anlar, dizinin geleceği hakkında büyük bir merak uyandırıyor. Nur’un çöplükteki yaşamı ve bundan sonraki gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ Dizisinin Güçlü Kadrosu

Dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstleniyor. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Buse Sinem İren, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant gibi isimlerin yer aldığı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt gibi usta oyuncular da bulunuyor.

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi 26 Mart Çarşamba günü 20.00'de NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 27. Bölüm 3. Tanıtım:

 

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