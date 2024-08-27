Leyla dizisinden yeni fragman yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan diziizleyicilere her hafta sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunacak.Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan“Leyla”, entrika ve duygu yüklü hikayesiyle yeni sezonda çok konuşulacak.

LEYLA’NIN ACILARLA DOLU ÇOCUKLUĞU ONU İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN BİRİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Merakla beklenen diziden yayınlanan 2. tanıtımda küçük yaşta annesini yitiren ve ardından üvey annesi Nur yüzünden babasını da kaybeden Leyla, Nur tarafından bir çöplüğe terk edilir. Bütün dünyası başına yıkılan küçük kızı hayatta tutan tek şey kendine verdiği intikam sözüdür. Yıllar sonra hayatını kendisinden çalanlarla büyük bir hesaplaşmaya girecek Leyla’nın yolu, ilk aşkıyla kesişir. İntikam yolculuğunda aşkla sınanacak Leyla’nın sürükleyici hikayesi çok yakında NOW’da.

“Leyla” çok yakında NOW’da.



