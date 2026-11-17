Türk pop müziğinin efsanevi seslerinden Levent Yüksel güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir konser akşamı sundu. Grand Sapphire sahnesinde müzikseverlerle buluşan usta sanatçı salonu dolduran yaklaşık 2 bin 500 kişiye hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti çekti. Geçmişten bugüne dillerden düşmeyen klasiklerini seslendiren Yüksel gece boyunca hem yeni şarkı müjdesi verdi hem de enstrüman hakimiyetiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Eski Hitlerim Kadar Güzel Şarkılar Geliyor"

Konser boyunca hayranlarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Levent Yüksel yıllar geçtikçe sesinin daha da güzelleştiğini belirterek müzik kariyerindeki yeni dönem heyecanını paylaştı. Ünlü sanatçı dinleyicilerinden büyük alkış alan açıklamasında şu müjdeyi verdi:

"Eski hitlerim kadar güzel şarkılar geliyor."

Sanatçının yeni projelerine dair verdiği bu iddialı mesaj salondaki müzikseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Medcezir İle Tek Ses Oldular Davul Performansı Tam Not Aldı

Gecenin en coşkulu anları ise Türk pop tarihine damga vuran Medcezir şarkısının çalındığı dakikalarda yaşandı. Grand Sapphire misafirleriyle şarkıyı hep bir ağızdan söyleyen Levent Yüksel salonda muazzam bir atmosfer oluşturdu.

Bas gitar performansının yanı sıra sahnede sergilediği etkileyici davul şovuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken sanatçı çok yönlü müzisyen kimliğini bir kez daha kanıtladı. Yüksek temposu ve duygu yüklü repertuvarıyla izleyenlerden tam not alan Yüksel konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.