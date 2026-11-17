Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar hem özel hayatı hem de müzik kariyerindeki başarılı ortaklığıyla örnek gösterilen eşi Febyo Taşel ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez bu kadar samimi sözlerle paylaştı. Yıllardır mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin aşk hikâyesinin perde arkasında büyük bir çekingenlik ve arkadaş müdahalesi yattığı ortaya çıktı.

"Çünkü Ben Hiç Belli Etmiyorum, Hemen Değişiyorum"

Katıldığı programda eşiyle tanışma ve sevgili olma sürecine dair bilinmeyenleri anlatan Funda Arar Febyo Taşel'in kendisine duygularını itiraf etmek için tam bir yıl beklediğini söyledi. Duygularını dışarıya yansıtmayan mesafeli tavrı nedeniyle eşinin çekindiğini dile getiren ünlü şarkıcı o günleri gülümseten şu sözlerle anlattı:

"Bana açılana kadar bir sene falan geçti. Çünkü ben domuzum hiç belli etmiyorum. Hafif bir şey yapıyorum falan sonra hemen değişiyorum."

Arkadaşlarının İttirmesiyle Kalabalık Ortamda Açıldı

Arar’ın mesafeli tavırları yüzünden Febyo Taşel'in reddedilme ve tepki görme korkusu yaşadığını belirten sanatçı eşinin yakın çevresine dert yandığını ifade etti. Taşel'in arkadaşlarına sürekli "Bir şey söylersem ya kızarsa bana" diyerek endişelerini paylaştığını aktaran Funda Arar kendi tepkisinden çekinildiği için sürecin uzadığını vurguladı.

İkilinin arasındaki buzların erimesi ise kalabalık bir arkadaş toplantısında gerçekleşti. Ortak dostlarının evinde bir araya geldikleri akşamda arkadaşlarının cesaretlendirmesiyle adım atıldığını söyleyen Funda Arar "Orada zar zor arkadaşlarının ittirmesiyle bana açıldı" sözleriyle yıllar sürecek büyük aşkın ilk kıvılcımını özetledi.