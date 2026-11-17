Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır önceki gün eşi Emir Ersoy'la birlikte bir etkinliğe katıldı. Güzel oyuncu hamilelik sürecini anlattı. İşte detaylar...

Emir Ersoy Eşinden Önce Davrandı

Etkinlik alanında muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncuya aşerme süreci soruldu. Gazetecilerin Gökçe Bahadır'a yönelttiği "Canınız en çok ne çekti?"sorusuna eşinden daha hızlı davranarak yanıt veren Emir Ersoy aralarında geçen eğlenceli diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Geçen eve giderken aradım 'Hadi aşer' dedim. Direkt çikolata istedi."

Ersoy'un bu esprili açıklaması hem basın mensuplarını hem de ünlü oyuncuyu gülümsetirken Gökçe Bahadır'ın hamilelik döneminde de tatlı tutkusundan vazgeçmediği ortaya çıktı.



"Şimdilik Daha da Güçlendiğimi Hissediyorum"

Kız bebek bekleyen oyuncu henüz hayatında bir değişim olmadığını söyledi. Bahadır, "Şimdilik daha da güçlendiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.