Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Mete'si Aras Bulut İynemli, genç yaşta yer aldığı bu proje sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başladı. Öyle ki uzunca yıllar kendisi bu kurgusal karakterle özdeşleştirildi, adı onun adıyla anıldı. Peki ya Mete Akarsu Aras Bulut İynemli değil de bir başkası olsaydı?

Meğer Rol İçin İlk Teklif Doğaç Yıldız'a Gitmiş!

Yargı dizisinin Ömer'i, Yasak Elma'nın Yiğit'i... Doğaç Yıldız neredeyse Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin de Mete'si olacakmış.

2010-2013 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizi kısa sürede çok geniş bir izleyici kitlesi buldu. Hatta aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bugün de sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor. Gerek sürükleyici hikâyesiyle gerek güçlü karakterleriyle hayranlarının hafızasında unutulmaz yer edindi. Dizinin ikonik karakterlerinden olan Mete'nin unutulmaz sahneleri sosyal medyada tekrar tekrar izleniyor.

Geçtiğimiz dönemde katıldığı bir programda kendisi hakkında bilinmeyen açıklamalarda bulunan Doğaç Yıldız, bu rol için kendisine teklif geldiğini ancak rolü kabul etmediğini söylemişti.

Dizi Yerine Konservatuvarı Tercih Etmiş

Doğaç Yıldız'ın güçlü hikâyesiyle ve başarılı kadrosuyla beğeni toplayan bu dizide yer almamasının nedeni o dönemde konservatuvar sınavını kazanmış olmasıymış. Eğitimine odaklandığı için bu güçlü projeyi reddetmek durumunda kalmış.

"Pişman değilim!"

Doğaç Yıldız yaptığı açıklamalarda seçiminden pişmanlık duymadığını anlatmıştı. Aras Bulut İynemli'nin rolün hakkını verdiğini, başarılı bir şekilde canlandırdığını da eklemeden de geçmedi. Yıldız'ın açıklamalarını duyan dizi hayranları da zaten Mete Akarsu olarak İynemli'den başkasını düşünemiyor.

Yapım, Aras Bulut İynemli'nin Kariyerinde Müthiş Bir Sıçrama Yarattı!

Ali ve Cemile Akarsu çiftinin üçüncü çocuğu olan Mete; hırçın, isyankâr ve dışarıdan çok sert görünen bir gençti. İynemli, henüz 20'li yaşların başındayken çok başarılı şekilde canlandırdığı bu karakterle sektörün en tanınmış simalarından birine dönüştü. Dizide seslendirdiği şarkılarla, "Ölümde buluşacağız Ali Kaptan!" gibi repliklerle hafızalara kazındı.