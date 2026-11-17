Türk halk müziğinin usta ismi ve sevilen oyuncusu Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Safra kesesindeki rahatsızlığı nükseden 62 yaşındaki sanatçı Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilen ünlü türkücünün yapılan tetkiklerin ardından iki gün sonra ameliyat edilmesine karar verildi.

Temmuz Ayındaki Rahatsızlığı Sonrası Ameliyat Kararı Alındı

Geçtiğimiz temmuz ayında da benzer bir sağlık problemi yaşayan Yavuz Bingöl safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönem yaptığı açıklamalarda durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı safra kesesini ilerleyen bir zamanda ameliyatla aldırmayı planladığını ifade etmişti. Yaşanan son gelişmenin ardından usta sanatçı için operasyon hazırlıkları resmen başladı.

Hastanede doktorların gözetiminde kontrolleri yapılan Yavuz Bingöl'ün sağlık durumunun iyi ve stabil olduğu iki gün sonra gerçekleştirilecek başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşmasının beklediği bildirildi.