Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları set dönemi hakkında yaptıkları açıklamalarla yıllar sonra bile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Dizinin oyuncularından olan Seray Sever de geçtiğimiz dönemde başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında söylediği sözlerle gündeme geldi. Sever'e göre Şaşmaz'la aynı yapımda rol almak hiç de kolay değilmiş. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o sözler...

"O Benim Hayalimdeki Bir Roldü ve Eksik Kaldı!"

Seray Sever dizide Derya isimli bir mafya kadınını canlandırıyordu. Ünlü oyuncuya göre Derya sert, soğuk ama içinde duygusal yönleri de bulunan bir karaktermiş. Ancak diziden ayrılan ilk karakterlerden biri olmuş. Derya karakteri 30. bölümü bile göremeden ölmüş ve Seray Sever diziden böylelikle ayrılmış. Ünlü oyuncunun katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalar, Derya karakterinin kendisi için âdeta bir ukde olarak kaldığını gösteriyor. Kendisi de "O benim hayalimdeki bir roldü ve eksik kaldı. İlk ölenlerden biriydim." sözleriyle bu durumu son derece net şekilde ifade etti. Kurtlar Vadisi başarılı oyuncu için tamamlanmamış bir hikâyeymiş.

Sette Perişan Olduklarını Dile Getirdi

Sansasyon yaratan açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu ekipte bazı eksiklikler olduğunu dile getirdi. "Zaten ilk ben, sonra Oktay Kaynarca ardından da yapımcı süreçten koptu." dedi.

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi döneminde oyunculuk deneyimine sahip olmadığını ifade eden Sever, çekimlerin çok uzun sürdüğünü belirtti: "Bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü bilirim. Sette perişan oluyorduk."

Seray Sever tarafından yapılan bu zehir zemberek açıklamalar dizinin hayranlarını sosyal medyada resmen ikiye böldü. Kimileri bu açıklamalar yüzünden Sever'e olumsuz tepki gösterirken kimileriyse set ortamında çalışmanın zorlukları üzerinde durdu.