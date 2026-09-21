Levent İnanır’dan Şiddet İddialarına Bomba Yanıt!

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan miras tartışması yeni iddialarla büyümeye devam ediyor. Bu kez gündemde yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında yaşanan açıklamalar var. Levent İnanır hakkında ortaya atılan şiddet iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Vasiyetname Davası Aralık Ayına Ertelendi

Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili hukuki süreçte daha önce de dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı. Usta oyuncunun 2015 yılında bir 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenilmişti.

Beykoz Adliyesi’nde görülmesi beklenen duruşma üç mirasçıya resmi tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendi. Davada toplam 28 yasal mirasçının bulunduğu belirtilirken, aile üyelerinin süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

Levent İnanır’dan Sert Açıklamalar

Levent İnanır daha önce Kadir İnanır’ın vasiyetini hazırladığı dönemde “irade sorunu” yaşadığını öne sürmüştü. Ayrıca dayısının kendilerine bir kol saati ya da kravat bile bırakmadığını söyleyerek vasiyetnamenin sağlıklı bir dönemde hazırlanmadığını iddia etmişti.

Bu açıklamaların ardından eski eşi Neslihan Acar’ın sosyal medya paylaşımları da tartışmayı alevlendirdi. Acar kendisine eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı gönderildiğini belirtirken kızı Öykü Arıca da babasına yönelik sert ifadeler kullandı.

Şiddet İddialarına Yanıt Verdi

Levent İnanır yaptığı son açıklamada eski eşine yönelik şiddet uyguladığı iddiasını kesin bir dille reddetti. Şiddeti kendisinin uygulamadığını söyleyen İnanır olayın gerçek sorumlusunu açıklamanın kendisini yaralayacağını belirtti.

İnanır ayrıca Kadir İnanır’ın kendisini çocuk yaşta yanına aldığını büyütüp okuttuğunu ve “İnanır” soyadını kullanmasını bizzat istediğini anlattı. Yaşanan tartışmaların hukuki süreçte nasıl sonuçlanacağı ise 17 Aralık’taki duruşmayla birlikte netleşecek.